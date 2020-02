Original-Research: aventron AG - von First Berlin Equity Research GmbHEinstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu aventron AGUnternehmen: aventron AG ISIN: CH0023777235Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 19.02.2020 Kursziel: 13,50 Schweizer Franken Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Dr. Karsten von BlumenthalFirst Berlin Equity Research hat ein Research Update zu aventron AG (ISIN: CH0023777235) veröffentlicht. Analyst Dr Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CHF 13,50. Zusammenfassung: aventron hat vorläufige Zahlen für das Jahr 2019 veröffentlicht, die unsere Erwartungen erfüllt haben. Das Unternehmen steigerte den Umsatz auf über CHF 100 Mio., die Gesamtleistung um 12% auf CHF 105 Mio. und das EBIT um 15% auf CHF 32 Mio. Das Grünstromportfolio wurde im vergangenen Jahr um 69 MW auf 545 MW erweitert. Für Ende 2020 peilt aventron eine Portfoliogröße von 600 MW an und will als nächstes Zwischenziel bis 2023 einen Portfolioumfang von 750 MW erreichen. Am 14. Februar wurde das Delisting von der Berner Börse vollzogen. Der Titel wird nunmehr außerbörslich auf der Plattform der Berner Kantonalbank gehandelt. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von CHF 13,50. First Berlin Equity Research has published a research update on aventron AG (ISIN: CH0023777235). Analyst Dr Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his CHF 13.50 price target. Abstract: aventron has published preliminary figures for 2019 which met our forecasts. The company increased sales to over CHF 100m, total output by 12% to CHF 105m, and EBIT by 15% to CHF 32m. Last year, the green power portfolio was expanded by 69 MW to 545 MW. For the end of 2020, aventron is targeting a portfolio size of 600 MW and has set a portfolio size of 750 MW by 2023 as its next intermediate goal. Delisting from the Berne Stock Exchange was carried out on February 14. The stock is now traded over the counter on the Berner Kantonalbank's platform. We reiterate our Buy recommendation and the CHF 13.50 price target. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20111.pdfKontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.comübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.