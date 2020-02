STUTTGART (dpa-AFX) - Telekom-Chef Tim Höttges soll künftig als Mitglied im Aufsichtsrat die Arbeit des Daimler -Vorstands kontrollieren. Höttges soll in dem Gremium den Platz von Paul Achleitner übernehmen, der nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidiert, wie Daimler am Mittwoch mitteilte. Achleitner ist auch Aufsichtsratschef der Deutschen Bank.



Höttges stellt sich bei der Hauptversammlung am 1. April zur Wahl. Der 57-Jährige ist seit Anfang 2014 Vorstandsvorsitzender der Telekom und ist zuletzt auch schon gemeinsam mit Daimler-Chef Ola Källenius aufgetreten. Ein Gespräch der beiden veröffentlichte der Autobauer kürzlich auch als Podcast.



"Timotheus Höttges ist ein erfahrener Vorstandsvorsitzender und ein ausgewiesener Fachmann für Digitalisierung in der Telekommunikation", wurde Daimler-Aufsichtsratschef Manfred Bischoff zitiert. "Unter seiner Leitung hat die Deutsche Telekom AG einen großen Sprung nach vorne gemacht. Mit seiner Qualifikation passt er hervorragend in den Aufsichtsrat der Daimler AG."



Der Daimler-Aufsichtsrat verlängerte am Mittwoch zudem den Vertrag von China-Vorstand Hubertus Troska bis Ende 2025. Troska sitzt seit 2012 im Vorstand. Sein Vertrag wäre Ende des Jahres ausgelaufen./eni/DP/fba

