BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist überzeugt, dass im Streit um den Erneuerbaren-Ausbau zeitnah eine Lösung vorliegt. Im Augenblick werde ein Treffen von Bund und Ländern für den 12. März im Kanzleramt vorbereitet, sagte er anlässlich der Vorstellung des Länderberichts der Internationalen Energieagentur in Berlin. Er sei "sehr optimistisch", bis zu jenem Donnerstag in drei Wochen "ein konkretes Ergebnis" vorlegen zu können.

Damit ist der Termin für den Ökostrom-Gipfel um nochmals eine Woche nach hinten verschoben worden. Ende Januar hatte Regierungssprecher Steffen Seibert das Treffen im Kanzleramt noch für den 5. März verkündet. Die Strategie der Regierung für den Erneuerbaren-Ausbau lässt seit den Beschlüssen des Klimakabinetts im September auf sich warten.

Umstritten ist vor allem der von Altmaier geforderte Mindestabstand von 1000 Metern zwischen Windrädern und Siedlungen auch ab fünf Wohnhäusern. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) lehnt eine solch rigide Festlegung ab. Die SPD-Bundestagsfraktion pocht zugleich darauf, die Länder selbst Abstandsregeln festlegen zu lassen. Altmaier verwies auf einen 18-Punkte-Plan zum Ausbau der Windenergie, der vor allem die anderen Ministerien in die Pflicht nimmt, etwa beim Naturschutz, dem Planungs- oder Genehmigungsrecht. Ziel sei es, "so viel wie möglich aus dem Forderungskatalog" umzusetzen, sagte der CDU-Politiker.

Wegen des Streits um die Windkraft verzögert sich auch die weitere steuerliche Förderung der Solarenergie. Altmaier will den Photovoltaik-Förderdeckel von 52 Gigawatt nur dann heben, wenn auch die Wind-Abstandsfrage geklärt ist. Er habe angeboten, hier zumindest "übergangsweise" eine Lösung zu finden, "wenn die Gespräche mit der SPD über Fragen der Abstandsregelung bei Wind an Land länger dauern als erwartet", so der Wirtschaftsminister. "Die Reaktionen darauf waren nicht sehr ermutigend." Deshalb hoffe er, "dass CDU/CSU und SPD noch in diesem Monat zu einem definitiven Ergebnis kommen". Die Union sei auch im Bundestag "vorbereitet", damit die gesetzlichen Änderungen zur Aufhebung des Solardeckels "rechtzeitig in Kraft treten".

February 19, 2020

