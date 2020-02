Der Euro-Kurs fiel am Mittwoch zeitweise auf 1,0782 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2017.Frankfurt - Der Euro ist am Mittwoch erneut unter Druck geraten. Der Kurs fiel zeitweise auf 1,0782 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem Frühjahr 2017. Die Kursverluste hielten sich jedoch im Tagesverlauf in Grenzen. Am Nachmittag wurde der Euro mit 1,0789 Dollar gehandelt. Auch gegenüber dem Schweizer Franken zeigt der Euro weiter eine leichte Schwächetendenz. Mit 1...

