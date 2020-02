Quirin Privatbank AG: DE0005202303DGAP-Ad-hoc: Quirin Privatbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis Quirin Privatbank AG: DE000520230319.02.2020 / 18:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Jahresabschluss / Vorläufiges ErgebnisIm Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses der Quirin Privatbank AG für das Geschäftsjahr 2019 zeichnet sich ein vorläufiger Jahresüberschuss nach Steuern in Höhe von 5,9 Mio. Euro ab. Der für das Geschäftsjahr 2019 auf Ebene des Einzelabschlusses prognostizierte Ergebniskorridor wird damit deutlich überschritten.Die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 und die Billigung des Konzernabschlusses wird - nach Abschluss der Jahresabschlussprüfung durch den Wirtschaftsprüfer - in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrates erfolgen. Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019 erfolgt am 26. März 2020.Kontakt: Janine Pentzold Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Telefon: +49 (0)30 89021-336 E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.de19.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Quirin Privatbank AG Kurfürstendamm 119 10711 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 89021 402 Fax: +49 (0)30 89021 399 E-Mail: janine.pentzold@quirinprivatbank.de Internet: www.quirinprivatbank.de ISIN: DE0005202303 WKN: 520230 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 979411Ende der Mitteilung DGAP News-Service979411 19.02.2020 CET/CEST