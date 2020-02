Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Hsueh-Shih (Sean) Chen von der National Tsing Hua University hat kürzlich angekündigt, dass es ein neues Quantenpunktmaterial entwickelt hat, das stabiler ist und realistischere Farben liefert. Die Haupteinschränkungen der derzeitigen Quantenpunkt-Displaymaterialien sind, dass sie instabil und leicht zu beschädigen sind; das Team hat dies durch ein wachsendes "Schild" von etwa einem Nanometer an den Kristallfacetten jedes Quantenpunktes behoben. Das neue Material hat eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich der in Fernsehern, Computern, Mobiltelefonen und Kameras verwendeten Bildschirme.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200219005803/de/

A research team led by Professor Hsueh-Shih Chen of NTHU has recently announced that they have developed a new quantum dot material which is more stable and provides more realistic color. (Photo: National Tsing Hua University)