Der Kaffeepreis ist nichts für schwache Nerven. Denn seine aktuelle Volatilität zeigt, welche Kräfte bei seiner Musterbildung wirken. Zwar ist darüber noch kein abschließendes Urteil zu fällen. Jedoch zeigen die extrem hohen Umsätze der vergangenen Monate, dass auf diesem Preisniveau bedeutende Grundsatzüberlegungen getroffen werden. Eine davon ist jene, ob der Kaffeepreis sein Tief des Jahres 2006 unterschreitet (rote gestrichelte Linie). Dies hätte eine erneute Bestätigung des seit 2011 laufenden Abwärtstrends zur Folge, würde aber auch den Weg in Richtung 40 Dollar ebenen. Insofern ist diese Marke so etwas wie "Last Exit Brooklyn' für den Kaffeepreisoptimisten.

