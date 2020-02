Der Verpackungsmarkt verändert sich. Und er wächst - in manchen Bereichen. In manchen auch nicht. Für viele Unternehmen stellt sich damit die Frage, was zu tun ist, um mit den richtigen Produkten mit von der Partie zu sein... Buy and build ist einer dieser Anglizismen, die einem häufig begegnen, wenn es um Käufe und Verkäufe von Unternehmen geht. Dabei ist "Buy and build" eine typische Herangehensweise von Finanzinvestoren, wenn diese sich einer Branche widmen. Und dass sie sich der Verpackungsbranche widmen, hat nicht zuletzt die Übersicht offenbart, die wir in der letzten Ausgabe der neuen verpackung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...