The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.02.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.02.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA BE0000350596 BELGIQUE 20/40 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000A254N12 BD.LAENDER 58 LSA 20/27 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0XA2 DZ BANK IS.C205 20/30 VAR BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB2SN6 LB.HESS.THR.CARRARA03K/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB39W7 LB.HESS.THR.CARRARA02N/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US031162CR97 AMGEN 20/40 BD00 BON USD NCA XFRA US031162CS70 AMGEN 20/50 BD00 BON USD NCA XFRA US031162CT53 AMGEN 20/27 BD00 BON USD NCA XFRA US031162CU27 AMGEN 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US031162CV00 AMGEN 20/25 BD01 BON USD NCA XFRA XS2118438618 EBRD 20/24 MTN BD01 BON TRY NCA XFRA XS2122485845 DOW CHEMICAL 20/27 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2122486066 DOW CHEMICAL 20/32 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2122933695 DOW CHEMICAL 20/40 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2123085958 NATL GRID E. 20/40 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2123970167 V.F. CORP. 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA XS2123970241 V.F. CORP. 20/32 BD01 BON EUR NCA 6BW XFRA BMG0702P1086 BW ENERGY LTD DL-,01 EQ00 EQU EUR NCA 1NQ1 XFRA CA25381D1078 DIGIHOST TECHN. INC. O.N. EQ00 EQU EUR NCA 43J XFRA CA27888R1001 ECLIPSE GOLD MINING CORP. EQ00 EQU EUR NCA 1AZ XFRA CA4510631019 ICANIC BRANDS CO. INC. EQ00 EQU EUR NCA EAJD XFRA GB00BWWYSP41 VALIRX PLC LS-,125 EQ00 EQU EUR N