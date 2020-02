Rüsselsheim am Main (ots) -- Robustes Design im Stil der neuesten PEUGEOT Modelle- Wahl zwischen Allrad- und Hinterradantrieb sowie Einzel- oderDoppelkabine- Bis zu 1,2 Tonnen Nutzlast und 3,5 Tonnen Anhängerlast- Zahlreiche Fahrerassistenzsysteme wie dieAnhängerschwenk-Steuerung- Effiziente Benzin- und Dieselmotoren- Marktstart vorerst nur in Lateinamerika und Afrika PEUGEOT präsentiert den neuen Pick-up PEUGEOT Landtrek mit bis zu einer Tonne Nutzlast. Offroad-Fans überzeugt das neue Modell durch seinen Allradantrieb, zahlreiches Zubehör und mehrere Kameras, die jedes Hindernis erkennen. Gleichzeitig finden bis zu sechs Passagiere in der Einzel- oder Doppelkabine einen hohen Komfort, der an die Coupé-Limousine PEUGEOT 508 erinnert. Der PEUGEOT Landtrek feiert seine Einführung Ende des Jahres in Lateinamerika und Afrika. Für den europäischen Markt ist das neue Modell aktuell nicht vorgesehen.Zwei Karosserievarianten und zahlreiches ZubehörDer neue PEUGEOT Landtrek ist als Einzel- oder Doppelkabine erhältlich und bietet damit Platz für bis zu sechs Personen. Er misst mit einer Einzelkabine 5,39 Meter, mit einer Doppelkabine 5,33 Meter. Die Breite ist bei beiden Varianten mit 1,92 Metern die gleiche.Je nach Größe des Rades besitzt der Pick-up eine Bodenfreiheit von 21,4 oder 23,5 Zentimetern. Dank dieser sind auch sehr unebene Wege für den PEUGEOT Landtrek kein Problem. Eine Unterbodenverkleidung aus Metall schützt den Motor vor Beschädigungen.Entsprechend dem Segment Pick-up mit bis zu einer Tonne Nutzlast ermöglicht das neue Modell eine Anhängerlast von bis zu 3,5 Tonnen. Auf der Ladefläche können Güter mit einem Gewicht - je nach Version - bis zu einer Tonne oder 1,2 Tonnen transportiert werden. Durch das große Format der Ladefläche finden in der Variante mit Einzelkabine drei Europaletten Platz. In der Variante mit Doppelkabine sind es zwei Europaletten. Für ein einfaches Arbeiten auch bei Dunkelheit beleuchten LED-Lampen die Pritsche. Zusätzlich werden elektrische Geräte mittels einer 12-Volt-Steckdose in der Ladefläche auch bei der Fahrt mit Strom versorgt.Wer besonders schwere und lange Güter transportiert, kann den PEUGEOT Landtrek ohne hintere Stoßstange bestellen, wodurch sich die Heckklappe um 180 Grad öffnen lässt.Der französische Autobauer bietet für den PEUGEOT Landtrek mehr als 40 zusätzliche Zubehörteile an. Mit diesen passt sich der Pick-up der Löwenmarke genau auf die jeweiligen Bedürfnisse der Fahrerinnen und Fahrer an. Das Zubehör deckt ästhetische, praktische, technische und elektronische Erweiterungen ab. Darunter zum Beispiel Trittbretter, verstärkte Glasscheiben, Schutzmatten, eine Alarmanlage oder einen verchromten Überrollbügel.Hochwertige FahrerkabineDer PEUGEOT Landtrek trägt die neueste Designsprache der französischen Automarke. So zeigt sich das neue Modell robust, mit einer hohen Gürtellinie, einem breiten Kühlergrill, in dessen Mitte der PEUGEOT Löwe sitzt, und - je nach Version - vertikalen LED-Tagfahrlichtern. In den höheren Aussattungsniveaus sind zudem die vorderen und hinteren Lichtsignaturen vollständig mit LEDs ausgestattet.Im Interieur des PEUGEOT Landtrek setzt die Löwenmarke neue Maßstäbe in seinem Segment. Viele Elemente des Innenraums stammen von aktuellen PEUGEOT Modellen: Das Lenkrad mit zwei Speichen erinnert an den SUV PEUGEOT 3008, der 10 Zoll (25,4 Zentimeter) große Touchscreen über der Mittelkonsole stammt vom Flaggschiff der Löwenmarke, dem PEUGEOT 508.Mit der edlen und bequemen Fahrerkabine genießen Passagiere eine komfortable und ruhige Fahrt auch beim Transport von schweren Lasten. Insgesamt 27 Liter Stauraum in der Fahrerkabine bieten allen Gegenständen und Unterlagen genügend Platz.Bei den vorderen Plätzen haben Kundinnen und Kunden die Wahl zwischen zwei Einzelsitzen und einer Sitzbank für drei Personen. Der mittlere Platz lässt sich umklappen und als Arbeitstisch nutzen. Einmalig im Segment ist die Modularität der Rückbank. Sie kann vollständig oder im Verhältnis 40/60 umgeklappt werden und besitzt eine Traglast von 100 Kilogramm. Das sich der PEUGEOT Landtrek auch für Familienausflüge eignet, beweisen zwei Isofix-Befestigungssysteme auf der Rückbank. Sie sorgen für einen besonders sicheren Halt der Kindersitze.Vernetzt und sicher unterwegsIm PEUGEOT Landtrek kommen neueste Technologien von Apple CarPlay[TM] und Android Auto[TM] zum Einsatz, die das Smartphone mit dem Pick-up verbinden. Dadurch können Apps über den Touchscreen gesteuert werden. Daten lassen sich auf die 10 GB große Festplatte des Fahrzeugs speichern und per USB oder Bluetooth übertragen.Eine automatische Zwei-Zonen-Klimaanlage sorgt für ein stets angenehmes Klima im Innenraum des PEUGEOT Landtrek.Für eine hohe Sicherheit ist der neue Pick-up von PEUGEOT mit sechs Airbags, bis zu vier Kameras und zahlreichen Fahrerassistenzsystemen ausgestattet. Zu ihnen gehören unter anderem:- Bergabfahrhilfe: hält die Geschwindigkeit konstant niedrig,sodass sich der/die Fahrer/in rein auf die Straßensituationkonzentrieren kann- ASR: verbesserte Traktionen in den Versionen mit 4x2- und4x4-Antrieb- Anhängerschwenk-Steuerung: verhindert, dass der Anhängerausschwenkt- Spurhalteassistent: gibt ein akustisches und visuelles Signal,wenn das Fahrzeug unbeabsichtigt über den Spurstreifen rollt Die Kameras unterstützen den Fahrer oder die Fahrerin beim Manövrieren in der Stadt, bei engen Offroad-Strecken oder bei Hindernissen. Letztgenannte werden auch in der visuellen 360-Grad-Anzeige abgebildet, die auf Wunsch bei Hindernissen automatisch erscheint.Allradantrieb bringt den PEUGEOT Landtrek durch jedes GeländeKundinnen und Kunden haben beim PEUGEOT Landtrek die Wahl zwischen Benzin- und Dieselmotoren sowie zwischen einer Handschaltung (verfügbar bei den Benzin- und Dieselmotorisierungen) und einem Sechs-Stufen-Automatikgetriebe (verfügbar bei den Benzinmotorisierungen). Die Variante mit Automatikgetriebe läßt sich in den Modi Normal, Sport und Eco fahren.Der PEUGEOT Landtrek ist zudem je nach Präferenz mit Allradantrieb oder Zweiradantrieb ausgestattet. Die 4x2-Version hat einen Hinterradantrieb. Dadurch erhöht sich die Traktion, je schwerer der Pick-up beladen ist.Bei der 4x4-Version wird ein Teil der Kraft auf die Vorderachse übertragen. Dies ermöglicht dem Fahrer die Wahl zwischen zwei Modi:- 4H (4 High speed): normaler Allradantrieb- 4L (4 Low speed): Allradanrieb ideal für steile Hänge oderrutschige Untergründe, da ein Untersetzungsgetriebe von 2,7 zu 1die Traktion bei langsamer Geschwindigkeit erhöht Zusätzlich ist das Differentialgetriebe mit einem eLocker System ausgestattet. Es bringt zusätzlich Traktion und wird automatisch ausgelöst, wenn einer der Reifen durchdreht.Der Allradantrieb erlaubt es dem PEUGEOT Landtrek, auf jedem Untergrund und bei jedem Wetter sicher voranzukommen:- Durchquerung von Wasser: 60 Zentimeter Tiefe- Einstiegswinkel bei steilen Stellen bis zu: 29 Grad oder 30 Grad(Variante Einzelkabine)- Ausstiegswinkel bei steilen Stellen bis zu: 27 Grad oder 26 Grad(Variante Einzelkabine)- Mittlerer Winkel bei steilen Stellen bis zu: 25 Grad Für kältere Regionen sind spezielle Reifen für Matsch und Schnee (M+S) erhältlich. Ein Spritzschutz an allen vier Rädern ist in allen Ausstattungsniveaus serienmäßig.Pressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitMobil: 01525 6600832Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/4525082