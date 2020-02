Nach der tödlichen Gewalttat im hessischen Hanau hat der mutmaßliche Täter offenbar ein Bekennerschreiben sowie ein Bekennervideo hinterlassen. Das berichtet am Donnerstagmorgen unter anderem die "Bild" unter Berufung auf Sicherheitskreise.



Bei dem Täter soll es sich demnach um einen Deutschen handeln. Er soll laut Zeitung rechtsradikale Motive geäußert haben. Die Polizei selbst veröffentlichte zunächst keine Informationen zu der Identität der Opfer und des mutmaßlichen Täters. Bei der Gewalttat waren am Mittwochabend insgesamt elf Personen ums Leben gekommen.



Neun Personen starben durch Schüsse an zwei Tatorten - offenbar zwei Shisha-Bars. An einer Wohnanschrift im Stadtteil Kesselstadt wurden später zwei weitere Leichen entdeckt - darunter auch der mutmaßliche Täter.