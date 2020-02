Mit 30 Euro markierte Renault einen neuen Tiefstwert. Damit sinkt die Nr. 2 im französischen Autobau auf einen Marktwert von unter 10 Mrd. Euro oder etwa 25 % von BMW als kleinste deutsche Adresse. Die schlechten Ergebnisse, deren Hintergrund bekannt ist, müssten damit weit überzogen berücksichtigt sein. Großaktionär ist noch immer Nissan (gegenseitig beteiligt) und mit einer kleineren Position der französische Staat. Was werden diese Aktionäre nun unternehmen? Hier kündigt sich eine der interessantesten Comebacks im europäischen Autobau an.



