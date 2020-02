Laut dem letzten Bericht, der am Donnerstag von der Nationalen Gesundheitskommission Chinas (NHC) veröffentlicht wurde, wurden am 19. Februar 394 neue bestätigte Coronavirus Infektionen auf dem Festland gemeldet, am 18. Februar waren es 1.749. Weitere Einzelheiten: China meldet am 19. Februar 114 neue Coronavirus-Todesfälle auf dem Festland, gegenüber ...

