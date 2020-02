Der Münchner Triebwerksbauer MTU Aero Engines hat ein Rekordjahr hinter sich und will den Wachstumskurs fortsetzen. Das bereinigte operative Ergebnis stieg im vergangenen Jahr um 13 Prozent auf 757 Millionen Euro und übertraf damit die eigene Prognose, wie der Dax-Neuling am Donnerstag in München mitteilte.

