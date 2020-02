Die VERIANOS Real Estate AG begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A254Y19, WKN: A254Y1) mit einem Zinskupon von 6,00% p.a. Das teilte das Kölner Immobilien-Investment- und Beratungshaus am Morgen via Adhoc-Meldung mit. Das Emissionsvolumen der Anleihe 2020/25 beträgt bis zu 30 Mio. Euro und wird in mehreren Tranchen via Privatplatzierung begeben.

Zuvor hatte VERIANOS bereits zwei Anleihen am Kapitalmarkt begeben. Die VERIANOS-Anleihe 2016/19 wurde im vergangenen Jahr zurückgezahlt, die 6,50%-VERIANOS-Anleihe aus dem Jahr 2018 läuft noch bis 2023.

