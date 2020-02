Der Euro-Geldmarkt hat sich am Donnerstag in der Früh in allen beobachteten Laufzeitbereichen erneut unverändert gezeigt. Ein Marktteilnehmer sprach von einem ruhigen Handel.Gegen 09.20 Uhr lauteten die Geldmarktzinssätze eines österreichischen Bankeninstituts demnach:Taggeld -0,55 -0,45 3 Monate -0,50 -0,40 12 Monate -0,37 -0,27 (Schluss) sto

