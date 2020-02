FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die Zahlen des Dialysekonzerns für das vierte Quartal seien recht ansehnlich ausgefallen, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick liege im Plan./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 06:57 / GMT



DE0005785802

