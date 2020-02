München/Frankfurt (ots) - Nachhaltigkeit wird in der Wirtschaft zur harten Währung. Die internationale Unternehmensberatung Bain & Company hat deshalb gemeinsam mit dem Innovationslab Futury, der Deutschen Bank, der Handelsblatt Media Group und dem Recyclingunternehmen GreenCycle die Nachhaltigkeitsinitiative "The Mission" ins Leben gerufen. Nach dem erfolgreichen Auftakt Ende 2019 mit "Waste - Be Circular!" startet heute in der Frankfurt School of Finance & Management die zweite Projektrunde. Unter dem Motto "Banking - Be Green!" werden 20 Studierende in fünf Teams innovative Banking-Lösungen entwickeln.Drei Monate lang beschäftigen sich die internationalen Innovationsteams - begleitet von ihren Unternehmenspartnern - mit der Frage, wie neue, nachhaltige und integrierte Retail-Banking-Produkte aussehen können. Die Studierenden entwickeln jeweils einen validierten, konkreten Prototyp, den sie im Final Pitch Anfang Mai vorstellen und von den Unternehmen bewerten lassen."Bei The Mission arbeiten junge Talente mit Unternehmenspartnern zusammen, um innovative Lösungen für nachhaltigeres Wirtschaften zu finden", erklärt Bain-Deutschlandchef Walter Sinn. "Gerade im Bereich Green Banking gibt es einige Handlungsfelder, die dringend angegangen werden müssen." Bain stellt den Studierenden während der Projektlaufzeit eigens ein Team aus Beraterinnen und Beratern als Coaches zur Seite. "Ich freue mich auf viele kreative Ideen, die den Unternehmenspartnern Denkanstöße für ihre eigenen Projekte geben werden", so Sinn.Im Rahmen von The Mission bearbeiten Studierende in drei Jahren insgesamt zwölf Zukunftsthemen, unter anderem Bildungsfinanzierung, Mobilität, Konsum oder Versicherungen. Alle Themen wurden auf Grundlage der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ausgewählt und werden an diesen Zielen gemessen. Die Teams der "Banking - Be Green!"-Mission werden durch ein umfassendes Curriculum aus Workshops und Coachings auf das Programm vorbereitet und eng von ihren Unternehmenspartnern Frankfurt School of Finance & Management, Kaufland, Zurich, DWS und Medallia begleitet.Bain & CompanyBain & Company ist eine international führende Unternehmensberatung, die Entscheider weltweit bei der Zukunftsgestaltung unterstützt. Mit unseren 58 Büros in 37 Ländern sind wir in unmittelbarer Nähe unserer Kunden. Wir arbeiten gemeinsam mit ihnen daran, den Wettbewerb zu übertreffen und neue Standards in den jeweiligen Branchen zu setzen. Partner aus unserem Ökosystem digitaler Innovatoren ergänzen unsere Expertise und sorgen mit dafür, dass wir für unsere Kunden bessere, schnellere und nachhaltigere Ergebnisse erzielen. Seit unserer Gründung 1973 messen wir unseren Erfolg am Erfolg unserer Kunden. Wir sind stolz darauf, dass wir die höchste Weiterempfehlungsrate in der Beratungsbranche haben und dass unsere Kunden die Börsenindizes um das Vierfache übertreffen. Erfahren Sie mehr unter: www.bain.de (http://www.bain.de), www.bain-company.ch (http://www.bain-company.ch). Folgen Sie uns auf: LinkedIn, Facebook, Xing, Bain Insights App.Pressekontakt:Leila Kunstmann-SeikBain & Company Germany, Inc.Karlsplatz 180335 MünchenE-Mail: leila.kunstmann-seik@bain.comTel.: +49 (0)89 5123 1246Mobil: +49 (0)151 5801 1246Original-Content von: Bain & Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/19104/4525180