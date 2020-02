Neue Zusammenarbeit wird den gemeinsamen Zugang zu den weltweit führenden NLG- und RPA-Lösungsanbietern erleichtern

Yseop, weltweit führender Anbieter von KI-Software und Vorreiter im Bereich der Natural Language Generation (NLG), meldete heute eine strategische Allianz mit Automation Anywhere, einem weltweit führenden Unternehmen für robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA). Die Zusammenarbeit von Yseop und Automation Anywhere soll die Interoperabilität für gemeinsame Kunden erleichtern und Unternehmen in die Lage versetzen, die Effizienz der Automatisierung auf ein erweitertes Geschäftsprozessspektrum auszuweiten.

RPA und NLG wirken als sich ergänzende Hebel für Unternehmen, die den Anspruch haben, digitale Transformation maßstabsgerecht zu erreichen. Gartner hat die zehn wichtigsten strategischen Technologietrends für 2020 identifiziert. Dabei ist die Hyper-Automatisierung der Trend, der das Jahr 2020 am meisten prägen wird. Gartner zufolge ist "Hyper-Automatisierung die Kombination aus multiplem maschinellem Lernen (ML), Softwarepaketen und Automatisierungswerkzeugen für Arbeitsprozesse. Hyper-Automatisierung bezieht sich nicht nur auf den Umfang der Werkzeugpalette, sondern auch auf alle einzelnen Automatisierungsschritte (entdecken, analysieren, entwerfen, automatisieren, messen, abbilden und erneut überprüfen). Die Bandbreite von Automatisierungsmechanismen zu erfassen wie sie zueinander in Beziehung stehen, wie sie kombiniert und koordiniert werden können ist ein Hauptfokus der Hyper-Automatisierung."1

Durch die Verbreitung der RPA konnten Unternehmen in den letzten Jahren Aufgaben auf Unternehmensebene durch die Automatisierung regelbasierter Geschäftsprozesse rationalisieren, was zur Senkung von Kosten und einer verbesserten Zeiteinteilung führte. Automation Anywhere hilft Unternehmen bei der Realisierung der Vorteile der RPA mithilfe der kürzlich vorgestellten Enterprise A2019, der weltweit einzigen webbasierten und cloudnativen intelligenten Digital-Workforce-Plattform.

Einer Pressemitteilung von Gartner zufolge "stieg der Umsatz mit Software für die robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA) im Jahr 2018 um 63,1 auf 846 Millionen US-Dollar und ist damit laut Gartner, Inc. das am schnellsten wachsende Segment des weltweiten Marktes für Unternehmenssoftware".2

"Die Kunden möchten mithilfe der RPA ihre Geschäftsprozesse automatisieren, die Produktivität verbessern und gleichzeitig die Betriebskosten senken", sagte Griffin Pickard, Director des Technology Alliance Program bei Automation Anywhere. "Durch unsere Zusammenarbeit mit dem auf dem NLG-Markt bewährten Anbieter Yseop können wir Unternehmen dabei helfen, ihre digitalen Transformationsstrategien viel schneller zu erreichen."

Mit ihrer Fähigkeit, die menschliche Kompetenz zu verstärken, wird die NLG der wachsenden Nachfrage nach anspruchsvoller KI-basierter Prozessautomatisierung gerecht. Basierend auf über zehnjähriger Erfahrung hat Yseop eine fundierte Sachkenntnis bei der Entwicklung und Implementierung innovativer automatisierter Reporting-Lösungen entwickelt. Die jüngste NLG-Plattform der nächsten Generation von Yseop bietet spezialisierte Unternehmenslösungen für Finanz- und Pharmaunternehmen zu reduzierten Implementierungskosten, die sich schnell implementieren lassen und zehnfach skalierbar sind.

"Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Automation Anywhere. Wir beschäftigen uns fortwährend mit komplementären Lösungen, um mögliche Synergien mit unserer fortschrittlichen Technologie für Natural Language Generation zu erkennen", sagte Emmanuel Walckenaer, CEO von Yseop. "Meiner Meinung nach werden Unternehmen mithilfe dieser Allianz von der intelligenten Automatisierung vollständig profitieren und die Menschen intelligenter und schneller arbeiten können."

1Pressemitteilung von Gartner "Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2020", 21. Oktober 2019. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-10-21-gartner-identifies-the-top-10-strategic-technology-trends-for-2020

2Pressemitteilung von Gartner "Gartner Says Worldwide Robotic Process Automation Software Market Grew 63% in 2018", 24. Juni 2019. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-06-24-gartner-says-worldwide-robotic-process-automation-sof

Über YSEOP:

YSEOP ist ein internationales Unternehmen mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Pionier auf dem Gebiet der natürlichsprachlichen Textgenerierung (NLG).

Seine Lösungen zur Generierung natürlicher Sprache (NLG) nutzen künstliche Intelligenz (KI), um komplexe Datensätze sinnvoll zu verarbeiten und so qualitativ hochwertige Narrative präzise, schnell und effizient zu erstellen. Auch aufgrund der Expertentools zur Generierung komplexer Berichte für Finanzwesen, Medizin oder Vertriebsautomatisierung vertrauen führende globale Unternehmen auf Yseop, um Prozesse zu automatisieren und zu industrialisieren, Mitarbeiter zu befähigen und die digitale Transformation voranzutreiben.

Yseop wurde in Lyon gegründet und unterhält seinen Hauptsitz in Paris. Das Unternehmen arbeitet mit Kunden in ganz Europa und den USA zusammen. Yseop expandiert weltweit in rasantem Tempo und stellt Automatisierungslösungen auf Unternehmensebene für einige der größten Unternehmen der Welt bereit, darunter in den Bereichen Finanzen (Credit Agricole, SG, Moody's, BNP Paribas), Pharmazeutik (Sanofi) und Technologie (Oracle). Außerdem arbeitet Yseop mit strategischen Beratungs- und Integrationsfirmen wie CapGemini, Accenture und LTI zusammen, die die Einführung und Übernahme der seiner NLG-Technologie unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://yseop.com/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200220005079/de/

Contacts:

YSEOP

Mireille Adebiyi

Chief Marketing Officer

madebiyi@yseop.com