Calw (ots) - Das BODY CARE Duschpeeling der Naturkosmetikmarke ANNEMARIE BÖRLIND - Natural Beauty wurde mit dem Prix de Beauté des Premiummagazins COSMOPOLITAN ausgezeichnet.Im Rahmen einer glamourösen Veranstaltung wurde zum 28. Mal der Oscar der Kosmetikbranche für herausragende Produktneuheiten der internationalen Kosmetikwelt in unterschiedlichen Kategorien verliehen. Neben einer unabhängigen Experten-Jury bestehend aus Dermatologen, Kosmetikexperten und COSMPOLITAN-Chefredaktion, stimmten auch Leser des Magazins für die Gewinner in insgesamt 13 Kategorien ab.In der Kategorie "Körperpflege Damen" ist das vegane Duschpeeling der Körperpflegeserie BODY CARE von ANNEMARIE BÖRLIND der Gewinner. Das Peeling aktiviert die Hauterneuerung und sorgt für ein glatteres sowie gepflegteres Hautgefühl. Die enthaltene Bio-Aloe vera spendet der Haut Feuchtigkeit und beruhigt diese. Bio-Bambusextrakt ist reich an ausgleichenden Mineralien und Spurenelementen.Daniela Lindner, Mitglied der Geschäftsleitung, und Silva Imken, Leitung Marketing, nahmen die Auszeichnung im Rahmen der Preisverleihung am 10. Februar 2020 im Kurhaus Wiesbaden persönlich entgegen.Pressekontakt:BÖRLIND GmbHKatrin StockingerLeiterin PR und Content+49 (0)7051 6000-64presse@boerlind.comOriginal-Content von: BÖRLIND GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109254/4525190