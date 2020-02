Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kürzung eines mittelfristigen Zinssatzes für Interbanken-Kreditgeschäfte durch die Chinesische Zentralbank ließ die Aktienmärkte am Montag zunächst aufjubeln, bis sie sich am Dienstag von einer durch den Coronavirus bedingten Umsatzwarnung vom Großkonzern Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) wieder verschrecken ließen, so Frank Häusler, Chief Strategist bei Vontobel Asset Management. ...

