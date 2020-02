Bankchef Antonio Horta-Osorio peilt in diesem Jahr einen Anstieg der Eigenkapitalrendite auf 12 bis 13 (2019: 7,8) Prozent an. Dabei soll der operative Gewinn zulegen und die Sonderkosten sinken, wie die Bank am Donnerstag in London mitteilte.2019 sank der Gewinn und die Rendite wegen Schadensersatzzahlungen an Kreditnehmer, ...

