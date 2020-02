Eine signifikante Konjunkturerholung nebst neuer Rekordgewinne der Unternehmen ist bereits eingepreist. Harte Daten müssen nun den Beweis liefern. Was hält die Märkte oben? Ohne jeglichen Zweifel die Notenbanken mit ihrer massiv expansiven Geldpolitik bzw. die Alternativlosigkeit. Dazu gibt es das neue Modewort: "TINA - There Is No Alternative". Gemeint sind Alternativen zu Investments in Aktien. Aber wie wacklig ist das Fundament?

ISIN: DE0008469008

