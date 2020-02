München (ots) - Bademantel und karierte Shorts - Jeff Bridges in "The Big Lebowski" ist Kult. Ende Februar kommt mit "The Jesus Rolls" ein Spin-off in die US-Kinos, in dem Bridges' einstiger Bowlingpartner John Turturro zelebriert wird. Jeff Bridges selbst war Anfang 2019 in einer Bier-Werbung als Dude in voller Montur zu sehen, womit er Gerüchte um einen zweiten "The Big Lebowski-Film" anheizte. Zwar nicht als Dude, aber in einer seiner besten Rollen ist Jeff Bridges (70) am Freitag, 21. Februar, 20:15 Uhr auf TELE 5 zu sehen: als abgelebter Marshal Reuben "Rooster" Cogburn in dem Western-Remake "True Grit - Vergeltung" von 2010. Der Western-Hit von den Coen-Brüdern bekam die meisten Oscar-Nominierungen der Filmgeschichte - ohne allerdings einen einzigen Oscar bekommen zu haben. Trotzdem zählt der Film zu den erfolgreichsten Western aller Zeiten.Jeff Bridges spricht im TELE 5-Interview über - wie soll es auch anders sein - den Dude, welche Rolle für ihn ungewöhnlich war und welchen Ratschlag er für junge Kollegen hat:Welchen seiner Filme schaut sich Jeff Bridges auch heute noch an? "Ich kann es selbst kaum glauben, aber "The Big Lebowski" fesselt mich sogar heute noch. Also wenn ich über den nachts stolpere, schaue ich ihn mir auf jeden Fall an (grinst)."Jeff Bridges Ratschlag für junge Schauspieler?Als ich noch jung war und zum Filmset musste, war ich immer ganz aufgeregt. Meine Mutter nahm mich dann zur Seite und sagte: "Jeff, denk daran. Nimm das Ganze nicht so ernst und hab Spass dabei". Das hat mir damals immer geholfen. Und genau diesen Ratschlag, würde ich Jungschauspielern geben. (lacht)."Hat er ihn selbst befolgt?"Ich bin seit fast 70 Jahren Schauspieler und ich nehme die Schauspielerei immer noch zu ernst. Ganz oft, höre ich die Stimme von meiner Mutter wie sie sagt: "Jeff, reiß dich zusammen."Welche Rolle für Jeff Bridges ungewöhnlich war?"Ich habe vor zwei Jahren "Living in the Future's Past", einer Dokumentation über den Klimawandel, produziert und mitgespielt. Ich würde sagen, dass dies eine etwas ungewöhnliche Rolle für mich war."Textrechte: ©TELE 5-Kommunikation, Verwertung (auch auszugsweise) honorarfrei nur bei aktuellem Programmhinweis auf TELE 5 und bei Nennung der Quelle.Das komplette Interview lesen Sie hier: https://www.tele5.de/filme/magazin/jeff-bridges-interview/Pressekontakt:TELE 5Barbara BublatSenior Manager KommunikationTel.: +49 (89) 649568-171barbara.bublat@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter https://presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4525283