Upon request by the issuer, long names and long symbols for instruments issued by Morgan Stanley & Co. International plc will change. The change will be valid as of February 21, 2020. ISIN codes will remain unchanged. ISIN Current Long Name / Long Symbol New Long Name / Long Symbol -------------------------------------------------------------------------- GB00BG5Y6669 MINI L CLX AVA 03 MINI L SINCH AVA 03 -------------------------------------------------------------------------- GB00BG5ZQH01 BULL CLX X2 AVA 2 BULL SINCH X2 AVA 2 -------------------------------------------------------------------------- GB00BG5ZT820 BEAR CLX X2 AVA 2 BEAR SINCH X2 AVA 2 -------------------------------------------------------------------------- GB00BG62DM44 MINI L CLX AVA 04 MINI L SINCH AVA 04 -------------------------------------------------------------------------- GB00BG631W39 BULL CLX X2 AVA 3 BULL SINCH X2 AVA 3 -------------------------------------------------------------------------- GB00BG638C28 MINI L CLX AVA 05 MINI L SINCH AVA 05 -------------------------------------------------------------------------- GB00BG643H59 MINI L CLX AVA 06 MINI L SINCH AVA 06 -------------------------------------------------------------------------- For further information about this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone + 46 8 405 60 00. Nasdaq Stockholm AB