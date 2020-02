LONDON (dpa-AFX) - Der Chipentwickler Dialog Semiconductor baut sein Angebot für das Industrielle Internet der Dinge durch einen Zukauf aus. Die Anleger reagierten zunächst schon fast euphorisch, im Laufe des Vormittagshandels gab die Aktie ihre zunächst starken Gewinne aber wieder fast vollständig ab. Händler und Analysten lobten den Schritt, da Dialog damit den Weg weitergeht, sich unabhängiger vom Großkunden Apple zu machen.



Für 12,55 US-Dollar je Aktie in bar soll der US-Schaltkreis-Spezialist Adesto gekauft werden, wie Dialog Semiconductor am Donnerstag in London mitteilte. Das Gebot entspricht einem Unternehmenswert von circa 500 Millionen US-Dollar (463 Mio Euro). Das Management von Adesto spricht sich für die Übernahme aus.



Händler verwiesen darauf, dass die übernommene Adesto Technologies schon vergleichsweise frühzeitig gewinnsteigernd für Dialog Semiconductor werden dürfte. Auch die in Aussicht gestellten Synergien seien positiv. Zudem könne sich Dialog Semiconductor mit den neuen Produkten und Vertriebskanälen weiter von Apple absetzen, worauf am Markt nach wie vor der Fokus liege. Die im Tagesverlauf geschmolzenen Gewinne der Dialog-Aktie seien wohl auf den Übernahmepreis zurückzuführen. "Strategisch ist die Übernahme richtig, aber der Preis ist relativ hoch", hieß es.



Der Deal werde aus eigenen Mitteln finanziert, teilte Dialog weiter mit. Adesto hat den Angaben zufolge seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter. Der Zukauf soll im dritten Quartal abgeschlossen werden. Es werde erwartet, dass die Akquisition innerhalb des ersten Kalenderjahres nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird. Zudem werde mit jährlichen Kostensynergien von rund 20 Millionen US-Dollar gerechnet.



Mit der Übernahme von Adesto beschleunigt Dialog seine Expansion in den wachsenden Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT), der beispielsweise intelligente Gebäude und industrielle Automation (Industrie 4.0) ermöglicht. Die Übernahme stärke die Position von Dialog in diesem Geschäft deutlich, sagte Dialog-Chef Jalal Bagherli laut Mitteilung. "Adestos ausgewiesene Stärke bei Konnektivitätslösungen und hochoptimierten Produkten für Gebäude- und Industrieautomation ergänzt und vergrößert unser Industrielles IoT-Portfolio, das aus der kürzlich erfolgten Übernahme von Creative Chips hervorgegangen ist, ideal."



Dialog ist schon länger dabei, seine einst starke Abhängigkeit vom Großkunden Apple zu reduzieren. Im Jahr 2022 soll Apple früheren Angaben zufolge noch für höchstens 40 Prozent des Umsatzes stehen. Dialog will verstärkt um andere Kunden werben und sich neben dem Geschäft rund um Mobilgeräte auf weitere wachstumsträchtige Bereiche konzentrieren - etwa das Internet der Dinge oder das Geschäft mit Autochips./stk/mis

DIALOG SEMICONDUCTOR-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de