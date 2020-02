München (ots) - 2,783 Millionen Zuschauer (11,2 % Marktanteil) waren gestern Abend Zeugen, wie die "Rentnercops" unvermutet auf eine neue Kollegin treffen: Hannah Gereg (Swetlana Schönfeld) ist ebenfalls schon in Rente, hat Polizeipräsident Plocher (Michael Prelle) aber dazu genötigt, sie genau wie Günter (Peter Lerchbaumer) und Edwin (Tilo Prückner ) wieder in den Dienst zu stellen. Die forsche Hannah geht Edwin völlig gegen den Strich, was er sie auch spüren lässt. Und Günter kann Veränderungen sowieso nicht leiden. Schon bei ihrem ersten Fall am gestrigen Vorabend flogen die Fetzen.Wie es mit der Zusammenarbeit dieses erweiterten Dreamteams weitergeht, ist in der nächsten Folge "Ich bring dich um" am kommenden Mittwoch, 26. Februar 2020, um 18:50 Uhr zu sehen, denn dann wird ein Mann vor seiner Garage in einer Mülltonne erschlagen aufgefunden."Rentnercops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction, Niederlassung Köln (Produzenten: Oliver Vogel, Peter Güde), im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Executive Producerin ist Elke Kimmlinger (WDR), die Redaktion hat Nils Wohlfarth (WDR).Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089 / 5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deChristian Esser, Barbarella Entertainment GmbH,Tel.: 0221/ 951590-17, E-Mail: christian.esser@barbarella.deFotos über www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4525419