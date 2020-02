Münster (ots) - Die fünfte Jahreszeit geht ihrem Höhepunkt entgegen. Im Rheinland, aber auch in vielen anderen Regionen in Nordrhein-Westfalen steht der Straßenkarneval an. Es wird geschunkelt, gesungen und gebützt. Ausgiebig gefeiert wird in den kommenden Tagen auch im Hochsauerlandkreis. Ein Lottospieler aus der Region konnte bei der Ziehung am Mittwoch (19. Februar) als Einziger die Gewinnklasse 1 treffen.Mit den Gewinnzahlen 3, 7, 11, 22, 27 und 42 sowie der richtigen Superzahl 7 konnte der Spielteilnehmer aus dem Sauerland als Einziger bundesweit den obersten Gewinnrang treffen. Für seinen Spieleinsatz von 12,35 Euro bekommt er jetzt 1.316.895,20 Euro ausgezahlt. Da lässt sich Karneval dieses Jahr etwas ausgiebiger feiern.Der Gewinner aus dem Hochsauerlandkreis ist der siebte Millionen-Gewinner im laufenden Jahr bei WestLotto. Bundesweit ist er bereits der 25. Millionär der staatlichen Lotterieangebote des Deutschen Lotto- und Totoblocks.Neben dem Millionengewinn im Sauerland gab es bei den Ziehungen am Mittwoch (19. Februar) einen weiteren Großgewinner. Bei der Zusatzlotterie SUPER 6 konnte ein Spielteilnehmer den obersten Gewinnrang treffen: Die 100.000 Euro gehen in den Raum Oberhausen.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/4525471