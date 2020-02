Linz (www.anleihencheck.de) - Die Konjunkturaussichten sind für Australien schwer abzuschätzen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Ausblick sei getrübt durch die Buschfeuer und jetzt durch das Coronavirus. Der Devisenmarkt rechne bereits mit Zinssenkungen. Allerdings habe sich die australische Notenbank (Reserve Bank of Australia, RBA) in der Februarsitzung noch sehr optimistisch beim Thema Wachstum gezeigt. Der Spielraum für Senkungen sei ebenfalls begrenzt. Der Leitzins sei aktuell bei 0,75%. Laut RBA sei ein Spielraum für maximal 2 Senkungen in Höhe von 25 Basispunkten vorhanden. ...

