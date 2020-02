Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat massive Investitionen gefordert, um das deutsche Schienennetz vollständig zu elektrifizieren. Bis 2030 müssten 100 Prozent Elektromobilität erreicht werden, forderte der Verein anlässlich seiner Kampagne "Lückenschluss". Oberleitungen seien auf den Haupt- und Durchgangsstrecken nötig, auf den letzten Kilometern könnten auch batteriebetriebene Bahnen fahren, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch in Berlin.

Schätzungen der Allianz pro Schiene zufolge sind nur 61 Prozent des deutschen Netzes elektrifiziert. Laut dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags erhebt das Statistische Bundesamt alle fünf Jahre den Elektrifizierungsgrad, laut der letzten Erhebung 2015 waren es noch 54 Prozent, rund 20.700 der 38.500 Eisenbahnschienen-Kilometer. Damit fällt Deutschland weit hinter die meisten Nachbarländer zurück. In der Schweiz sind es 100 Prozent, in Belgien 86, in Österreich 72, in Polen 64 und in Frankreich 57 Prozent.

Rund 35,5 Milliarden Euro an Investitionen nötig

Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, bis 2025 auf 70 Prozent zu kommen. Dafür wäre laut der Allianz pro Schiene eine Versiebenfachung des Ausbaus auf jährlich 500 Kilometer nötig. Das Verkehrsbündnis rechnet damit, dass das pro Kilometer rund 1,5 bis 2 Millionen Euro kostet. Damit wären etwa 35,5 Milliarden Euro nötig, um die restlichen Diesel-Lücken im deutschen Netz zu schließen.

Dies würde auch die Luftqualität verbessern und die Emissionen im Verkehrssektor senken, argumentiert DUH-Bundesgeschäftsführer Resch. Bis heute schaffe die Deutsche Bahn aber noch Dieselfahrzeuge ohne Partikelfilter und Abgasreinigung an. Grund sei eine Ausnahmegenehmigung, die der Bund dem Staatsunternehmen eingeräumt habe. "Ich bin fassungslos über die Bräsigkeit der Deutschen Bahn", sagte Resch dazu. Die Deutsche Bahn war vorerst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Bodensee-Region bald abgehängt

Die Umwelthilfe hat zehn Beispielstrecken identifiziert, die bei der Elektrifizierung Priorität haben müssten. Darunter ist die sogenannte Bodenseegürtelbahn zwischen Radolfzell und Friedrichshafen in Baden-Württemberg, wo auf 59 Kilometern Oberleitungen fehlen.

"Ohne die Elektrifizierung wird es nicht nur zwischen Basel und Ulm keine direkte durchgehende elektrische Zugverbindung mehr geben, sondern wir werden dann überhaupt keine durchgehenden Zugverbindungen in der Region mehr haben", erklärte der Verbandsdirektor des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, Wilfried Franke. Und aus Sigmaringen komme man nach der Fertigstellung des neuen Tiefbahnhofs in Stuttgart mit Dieselzügen nicht mehr in die Landeshauptstadt. "Hier wurde nicht von Anfang bis Ende gedacht", so Franke, der sich vor Ort für die rasche Modernisierung einsetzt.

Auch etwa in Köln, Nürnberg, zwischen Oldenburg und Osnabrück oder zwischen Dresden und Görlitz verkehren noch Diesel-Loks. Die DUH fordert deshalb, dem Schienennetz im Bund rasch Vorrang vor dem Straßenverkehr einzuräumen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 06:01 ET (11:01 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.