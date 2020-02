Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär": Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe. Die Alphabet-Tochter Google habe am Mittwoch die Übernahme von Cornerstone Technology für einen nicht näher genannten Betrag bekanntgegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...