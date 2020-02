Unterföhring (ots) - Los geht's! ProSieben präsentiert die ersten zwei der zehn neuen "The Masked Singer"-Masken: Das Chamäleon in seinem grünen, schillernden Pailletten-Anzug ist ein echtes Showtier und verwandelt die Bühne zum Dancefloor. Das Faultier mit dem kuscheligen Fell hängt am liebsten in seiner Hängematte ab, wenn es nicht gerade auf der Schulter von Moderator Matthias Opdenhövel schlummert. Am Dienstag, 10. März 2020, startet das große "The Masked Singer"-Rätsel, um 20:15 Uhr live auf ProSieben. Wer versteckt sich unter dem Chamäleon? Wer ist das Faultier? Welche Stars verbergen sich hinter den Masken?Matthias Opdenhövel: "So viel kann ich verraten: Wir haben wieder ganz viele überraschende Namen. Ich bin super stolz auf die neuen zehn Stars. Toll, dass sie mitmachen. Die Zuschauer werden staunen, wer da alles drunter steckt. Keine Floskel! Absolut ehrlich!"Das ist "The Masked Singer"Bei "The Masked Singer" treten zehn Stars aus allen Lebensbereichenin aufwändigen, überdimensionalen Kostümen auf, die sie komplettverhüllen. Das Rateteam und die Zuschauer können über die Identitätder Stars hinter den Masken nur spekulieren - die einzigenAnhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, dieBühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrerSongs.Ein internationaler Hit"The King of Mask Singer" (Originaltitel) des südkoreanischenTV-Senders MBC wurde mittlerweile in 50 Länder verkauft. ProSiebenist der erste Sender weltweit, der die Gesangs-Quiz-Show live zeigte.Am 14. März folgt Puls 4 in Österreich mit einer Live-Version.Die erste Staffel in Deutschland begeisterte mit einemdurchschnittlichen Marktanteil von 28,8 Prozent* (Z.14-49J) und istdamit die erfolgreichste ProSieben-Show seit Senderbestehen. "TheMasked Singer" wird produziert von EndemolShine Germany."The Masked Singer", ab Dienstag, 10 März 2020, um 20:15 Uhr live aufProSieben und auf JoynMehr zu "The Masked Singer" auf www.themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 21.1.2020Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Petra DandlTel. +49 89 9507-1158, -1169Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comPetra.Dandl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen Aloisius MorgenrothTel. +49 89 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4525582