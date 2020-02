HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs Petrolub nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 35,60 Euro belassen. Der Ausblick des Schmierstoffherstellers sei etwas ernüchternd, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts weltweit und gerade in China schwacher Automobilmärkte dürfte es sich nicht nur um ein Tiefstapeln handeln./ag/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005790430

