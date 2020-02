DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.380,75 -0,22% +4,55% Euro-Stoxx-50 3.848,55 -0,43% +2,76% Stoxx-50 3.522,14 -0,48% +3,50% DAX 13.756,53 -0,24% +3,83% FTSE 7.459,12 +0,03% -1,13% CAC 6.096,57 -0,24% +1,98% Nikkei-225 23.479,15 +0,34% -0,75% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,89 0,23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,45 53,29 +0,3% 0,16 -12,1% Brent/ICE 59,16 59,12 +0,1% 0,04 -9,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.616,23 1.611,35 +0,3% +4,88 +6,5% Silber (Spot) 18,37 18,45 -0,4% -0,08 +2,9% Platin (Spot) 1.002,45 1.008,00 -0,6% -5,55 +3,9% Kupfer-Future 2,59 2,61 -0,5% -0,01 -7,3%

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtstendenz des Vortages fort. Teilnehmer verweisen auf die Zinssenkung in China, um den konjukturellen Auswirkungen durch die Corona-Epidemie entgegenzuwirken. Daneben stützen schwache Ölförderdaten aus Norwegen. Hier fiel die Fördermenge im Januar unerwartet. Zur Begründung wurde unter anderem auf technische Probleme verwiesen. Der Goldpreis baut seine Vortagesgewinne weiter aus und markiert bei 1.618 Dollar ein neues Siebenjahreshoch.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem kleinen Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Die Investoren würden weiterhin die Entwicklungen der Corona-Epidemie und deren mögliche konjunkturelle Auswirkungen abwägen, heißt es. China hatte in der Nacht, wie erwartet, mit einer Zinssenkung auf die absehbaren negativen konjunkturellen Entwicklungen reagiert. Allerdings wurde der Umfang der Maßnahmen am Markt als zu zaghaft eingeschätzt. Dagegen ist die Zahl der in China offiziell neu registrierten Krankheitsfälle durch das Coronavirus auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gesunken. Andererseits wurde aus Südkorea eine deutliche Zunahme der Infizierten gemeldet. Einen wichtigen Impuls könnten die anstehenden US-Konjunkturdaten liefern. Schon am Vortag hatten die veröffentlichten Daten auf einen guten Zustand der US-Konjunktur hingedeutet und den Markt gestützt. Auch hatte sich die US-Notenbank in ihrem Protokoll der jüngsten Sitzung optimistisch in Bezug auf die US-Konjunktur geäußert. Mit einem Minus dürften die Aktien von L Brands starten, nachdem der Teilverkauf von Victoria's Secret zu einem schlechten Preis erfolgen könnte. Die Dessous-Modefirma werde zu 55 Prozent an den Finanzinvestor Sycamore verkauft, heißt es von informierten Personen. Die Bewertung liege mit 1,1 Milliarden Dollar dabei am untersten Rand der Erwartungen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 205.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 8,0 zuvor: 17,0 16:00 Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm 17:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - EU 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Februar (Vorabschätzung) PROGNOSE: -8,0 zuvor: -8,1

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leicht nach unten geht es mit den Kursen an Europas Börsen am Donnerstagmittag. Im Blick steht eine ganze Flut von Unternehmenszahlen. Dazu kommen nun immer mehr Warnungen von Unternehmen vor finanziellen Auswirkungen des Coronavirus, die Gewinnmitnahmen auslösen. Unter anderem bezogen sich MTU und Moeller-Maersk darauf. Bereits die Vorlagen aus Asien waren uneinheitlich, obwohl die chinesische Notenbank die Zinsen wie erhofft gesenkt hat. Die Zahlen von Fresenius SE liegen im erwartet guten Rahmen, die von Fresenius Medical Care (FMC) seien sogar noch einen Tick besser, heißt es. Für FMC geht es um 4,3 Prozent und für Fresenius sogar um 5,1 Prozent nach oben. MTU verlieren dagegen 1,6 Prozent, die Zahlen haben die hohen Erwartungen zumeist erfüllt. Jedoch gibt es auch hier Unsicherheiten wegen des Virus beim Ausblick. Dialog Semiconductor steigen um 1 Prozent, nachdem sie die Übernahme von Adesto Technologies bekannt gegeben haben. Dies soll bereits im ersten Jahr Kostensynergien von 20 Millionen Dollar heben. Die Aktien von Stahlwert Vallourec brechen um 8,8 Prozent ein. Hier wurde eine Kapitalerhöhung von 0,8 Milliarden Euro angekündigt. Air France-KLM fallen nach schwachen Zahlen um 4,4 Prozent und belasten damit die Branche. Lufthansa verlieren 1,7 Prozent und IAG 0,9 Prozent. Schneider machen einen Sprung von 7,6 Prozent. Bryan Garnier spricht von einer soliden Umsatzentwicklung. Im DAX notieren Siemens 0,6 Prozent fester.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:33 Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0795 -0,12% 1,0786 1,0795 -3,8% EUR/JPY 120,84 +0,49% 120,62 119,94 -0,9% EUR/CHF 1,0615 -0,15% 1,0618 1,0620 -2,2% EUR/GBP 0,8390 +0,29% 0,8364 0,8339 -0,9% USD/JPY 111,94 +0,62% 111,46 111,11 +2,9% GBP/USD 1,2868 -0,40% 1,2894 1,2946 -2,9% USD/CNH (Offshore) 7,0346 +0,34% 7,0276 7,0059 +1,0% Bitcoin BTC/USD 9.562,76 -1,31% 9.593,76 10.154,26 +32,6%

Das Pfund wertet zum Dollar ab und fällt unter die Marke von 1,29 Dollar. Investoren reagieren offenbar auf das Fed-Protokoll der Januar-Sitzung und suchen vor dem Hintergrund der Ausbreitung des Coronavirus sichere Häfen, heißt es zur Begründung. Der Fed zufolge befand sich die US-Volkswirtschaft Ende Januar in einer Verfassung, die besser als erwartet war. Sorge bereiteten allerdings das Coronavirus und die Spannungen im Nahen Osten. Die Fed wird ihre derzeitige Politik voraussichtlich noch für einige Zeit beibehalten, um die US-Wirtschaft zu stützen. Der Euro notiert unter der Marke von 1,08 Dollar seitwärts.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

In gegenläufige Richtungen sind die Börsen an den Plätzen in Ostasien und Australien am Donnerstag marschiert. Die Vorgaben von der Wall Street waren verhalten positiv. Gestützt wurden die Märkte auch weiter von den geplanten Stimulusmaßnahmen in China. Zudem ist die Zahl der in China täglich offiziell neu registrierten Corona-Krankheitsfälle auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat gesunken. Dagegen wurde aus Südkorea eine deutliche Zunahme der Infizierten gemeldet. Der japanische Markt wurde von Elektronik-, Auto- und Energiewerten angeführt, während der Yen auf ein Neunmonatstief absackte. In Schanghai verbuchte der Leitindex kräftige Aufschläge. Die People's Bank of China hat erwartungsgemäß den Leitzinssatz gesenkt, den einjährigen um 10 Basispunkte, den fünfjährigen um 5 Basispunkte. Allerdings wurde der Schritt von einigen Beobachtern als zu zaghaft angesehen. In Hongkong drehte der Markt nach kleinen Gewinnen zum Start ins Minus. Die Teilnehmer hielten sich zurück, da einige Unternehmensaussagen zu den Belastungen durch das Coronavirus die Sorgen wieder aufleben ließen. Die Lenovo-Aktie stieg um 6,6 Prozent. Der Computer- und Smartphone-Hersteller hat in seinem Drittquartal 2019/20 so viel umgesetzt wie noch nie in einem Dreimonatszeitraum und seinen Gewinn unerwartet deutlich erhöht.

CREDIT

Kaum verändert zeigen sich am Donnerstag die Indizes der CDS-Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Am zweitstärksten Tag der Berichtssaison für das vierte Quartal in Europa steht die Analyse der Zahlenflut auf Unternehmensebene im Fokus.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

MTU Aero Engines erhöht Dividende - Umsatzausblick zuversichtlicher

Der Triebwerkshersteller MTU Aero Engines hat seine Ergebnisziele für 2019 erfüllt, beim Umsatz allerdings etwas weniger erreicht als erwartet. Während das jüngste DAX-Mitglied die Prognose für das operative Ergebnis in diesem Jahr bestätigte, wird der Konzern bei den Umsatzaussichten etwas optimistischer im Vergleich zu den Aussagen vom Kapitalmarkttag im November. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie bekommen, nach 2,85 Euro im Vorjahr.

Infineon will bis 2030 klimaneutral werden

Infineon will den Ausstoß beim Treibhausgas CO2 in den nächsten fünf Jahren um 70 Prozent senken und bis 2030 komplett CO2-neutral wirtschaften. Eine entscheidende Rolle komme dabei der intelligenten Abluftreinigung zu, heißt es in einer Mitteilung anlässlich der Hauptversammlung. Dies trage wesentlich zur Reduzierung der Emissionen bei. Bislang hat Infineon hier etwa 50 Millionen Euro investiert.

Finanzvorstand Witter verlässt Volkswagen 2021 - Presse

Volkswagen-Finanzvorstand Frank Witter wird einem Pressebericht zufolge den Konzern im Sommer 2021 verlassen. Witter werde seinen im Herbst auslaufenden Vertrag bei dem Automobilkonzern nur noch um neun Monate verlängern, berichtet das Manager Magazin. Einen neuen Fünfjahresvertrag habe er aus privaten Gründen abgelehnt. Volkswagen wollte "Vertragsangelegenheiten" nicht kommentieren.

Wacker Chemie will Effizienz mit Sparmaßnahmen steigern

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 07:10 ET (12:10 GMT)

Die Wacker Chemie AG will mit einem Effizienzprogramm ihre Wettbewerbsfähigkeit und Profitabilität steigern. Der im Zuge dessen geplante Stellabbau trifft vor allem die Standorte in Deutschland, wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte.

Dialog Semiconductor kauft Adesto Technologies für 500 Mio Dollar

Die Dialog Semiconductor stärkt ihre Präsenz im Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT). Für 12,55 US-Dollar je Aktie in bar oder rund 500 Millionen Dollar erwirbt sie den US-Wettbewerber Adesto Technologies Corp. Der Zukauf soll bereits innerhalb des ersten Kalenderjahres nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie liefern. Dialog rechnet zudem den weiteren Angaben zufolge mit jährlichen Kostensynergien von etwa 20 Millionen Dollar. Außerdem würden "beträchtliche" zusätzliche Ertragssynergien erwartet, da sich Produktportfolios und Technologien ideal ergänzten.

Krones erreicht gesenktes Wachstumsziel für das Jahr 2019

Der Anlagenbauer Krones hat sein Wachstumsziel von 3 Prozent trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Bedingungen im vergangenen Jahr erreicht, beim Ergebnis aber einen Einbruch erlitten. Der Umsatz legte um 2,7 Prozent auf 3,959 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Der Auftragseingang verbesserte sich um 3,2 Prozent. Krones profitierte dabei von einem starken Jahresendgeschäft. Im vierten Quartal 2019 stieg der Wert der Bestellungen im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 Prozent.

Instone übertrifft teils eigene Prognosen

Die Instone Real Estate Group AG hat im vergangenen Jahr bereinigt einen Umsatz von 733 bis 738 Millionen Euro erzielt. Damit habe sich der Umsatz nahezu verdoppelt, teilte der Wohnentwickler mit. Das bereinigte EBIT habe 128 bis 130 Millionen Euro erreicht. Instone habe nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen die im September 2019 angehobene Prognose für die bereinigten Umsatzerlöse und das Verkaufsvolumen erreicht.

Condor und LOT dürfen fusionieren

Das Bundeskartellamt hat den Erwerb der Condor Flugdienst GmbH durch die Polska Grupa Lotnicza (PGL) freigegeben. Zu der im polnischen Staatsbesitz befindlichen PGL gehört die polnische Fluggesellschaft LOT, wie das Bundeskartellamt mitteilte.

Pfeiffer Vacuum erreicht gesenkte Ziele und will 2020 wieder wachsen

Der Pumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat seine im September gesenkte Jahresprognose erreicht und peilt nun für das laufende Jahr eine Rückkehr in die Wachstumszone an. 2019 sank der Umsatz um 4 Prozent auf 632,9 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Das Betriebsergebnis brach um fast ein Drittel auf 65,2 Millionen Euro ein. Die EBIT-Marge erreichte 10,3 Prozent, nachdem Pfeiffer die Prognose im Herbst auf 10 Prozent von 11 bis 14 Prozent gesenkt hatte.

Befesa verdient wegen Ausbauvorhaben und niedriger Preise weniger

Der Metallrecyler Befesa hat 2019 wegen niedriger Metallpreise weniger verdient. Belastet hat nach Angaben des im SDAX notierten Unternehmens auch der Ausfall in der Türkei im Zuge der geplanten Kapazitätserweiterung. Mit der Türkei und weiteren Wachstumsprojekten seien die Weichen für langfristiges organisches Wachstum gestellt worden, macht der Konzern Hoffnung für die Zukunft.

Lloyds Banking erhöht trotz Gewinnschwund die Dividende

Die Lloyds Banking Group hat trotz eines Endspurts im vierten Quartal auf Gesamtjahressicht weniger verdient als erwartet. Die niedrigen Zinssätze, die Entschädigungszahlungen für die fehlerhaft verkauften Payment Protection Insurances (PPI) sowie eine Steuerschuld belasteten die Bank. Lloyds Banking will eine Schlussdividende von 2,25 Pence je Stammaktie zahlen, was bedeutet, dass die Gesamtdividende für 2019 mit 3,37 Pence um 5 Prozent höher ausfällt als im Vorjahr.

Maersk warnt nach unerwartetem Quartalsverlust vor Coronavirus

Die dänische Containerreederei A.P. Moeller-Maersk rechnet nach einem unerwarteten Viertquartalsverlust auch mit einem schwachen Start in das neue Geschäftsjahr. Darüber hinaus sei die Sicht wegen der Coronavirus-Epidemie eingeschränkt, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns.

Repsol wird von Wertberichtigung in Verlustzone gedrückt

Der spanische Ölkonzern Repsol hat im vierten Quartal wgen milliardenschweren Wertberichtigungen einen Nettoverlust von 5,28 Milliarden Euro geschrieben, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch 170 Millionen Euro verdient hatte. Wegen der gefallenen Ölpreise musste der Konzern vor allem Aktivitäten in den USA und Kanada um 4,85 Milliarden Euro wertberichtigen.

BAE Systems steigert Umsatz und Gewinn 2019 deutlich

BAE Systems hat im vergangenen Jahr gut 400 Millionen Pfund mehr verdient als 2018 und seine Prognose nach eigenen Angaben erfüllt. Der Vorsteuergewinn stieg von 1,22 auf 1,63 Milliarden Pfund, wie der britische Rüstungs- und Luftfahrtkonzern mitteilte. Unter dem Strich blieben 1,48 Milliarden Pfund oder 45,8 Pence pro Aktie. Verglichen mit 42,9 Pence im Vorjahr entspricht dies dem angepeilten Ziel eines mittleren einstelligen Wachstums bei dieser Kennziffer.

Anglo American übertrifft Markterwartungen

Der Bergbaukonzern Anglo American hat zwar im vergangenen Jahr seinen Nettogewinn nur stabil gehalten, damit aber die Analystenerwartungen übertroffen. Das Ergebnis erreichte 3,55 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Analysten hatten Anglo American nur 3,42 Milliarden zugetraut.

Accor legt beim operativen Gewinn zu und plant zwei Aktienrückkäufe

Accor hat im vergangenen Jahr operativ mehr verdient und ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg von 719 auf 825 Millionen Euro, wie die die französische Hotelgruppe mitteilte. Unter dem Strich blieben 464 Millionen Euro, ein massiver Rückgang gegenüber 2,23 Milliarden Euro aus dem Jahr 2018, als ein Verkauf von 65 Prozent des Kapitals von AccorInvest zu einem Kapitalgewinn von 2,4 Milliarden Euro führte.

Siemens-Wettbewerber Schneider Electric mit Gewinnwachstum 2019

Die Schneider Electric hat 2019 dank einer guten Entwicklung in all ihren Sparten ein Gewinnwachstum erzielt und erhöht ihre Jahresdividende. Beim Umsatz erreichten die Franzosen ein organisches Wachstum von 4,2 Prozent. Mit Blick auf das laufende Jahr sieht Schneider Electric, die derzeit die Stuttgarter RIB Software übernehmen will, ein organisches Wachstum zwischen 1 und 3 Prozent.

Bouygues verdient trotz Umsatzplus weniger

Der französische Mischkonzern Bouygues hat im vergangenen Jahr trotz eines Umsatzwachstums weniger verdient. Auf vergleichbarer Basis und wechselkursbereinigt legten die Einnahmen um 5 Prozent auf 37,93 Milliarden Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. Alle Geschäftsbereiche hätten zum Wachstum beigetragen. Das Nettoergebnis fiel jedoch auf 1,18 von 1,31 Milliarden Euro. Das war besser als von Analysten erwartet.

Telefonica rutscht im 4. Quartal in die Verlustzone

Der spanische Telekomkonzern Telefonica hat im vierten Quartal unter den Kosten für den Rückzug aus einigen Ländern Lateinamerikas und dem Verkauf von zehn Rechenzentren gelitten. Das Nettoergebnis sank deshalb mit minus 202 Millionen Euro in die Verlustzone, wie die Spanier mitteilten. Im Vorjahreszeitraum hatte Telefonica noch 610 Millionen Euro verdient.

Air France-KLM verdient weniger und warnt vor Folgen der Epidemie

Air France-KLM hat im vergangenen Jahr mit 27,2 Milliarden Euro zwar etwas mehr umgesetzt, operativ mit 1,14 Milliarden Euro aber 19 Prozent weniger verdient. Höhere Kerosinpreise und ein harter Wettbewerb im Frachtgeschäft hätten das Ergebnis belastet, teilte die französisch-niederländische Fluggesellschaft mit. Das Nettoergebnis erreichte 2019 rund 290 Millionen Euro, ein Rückgang um 130 Millionen Euro. Der Ausblick auf das laufende Jahr ist wegen der Coronavirus-Epidemie in China getrübt.

Swiss Re leidet unter großer Schadensbelastung - Dividende steigt

Der Rückversicherer Swiss Re hat 2019 dank höherer verdienter Nettoprämien und Honorareinnahmen sowie dem starken Anlageergebnis seinen Jahresgewinn deutlich erhöht. Das Sach- und Haftpflichtgeschäft der Swiss Re wurde allerdings durch große Naturkatastrophen und von Menschen verursachte Schäden in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar sowie gestiegener Schadenforderungen im US-Haftpflichtgeschäft belastet. Ihren Aktionären will die Swiss Re eine um 5 Prozent höhere Dividende von 5,90 Schweizer Franken je Aktie zahlen und ein weiteres Aktienrückkaufprogramms von bis zu 1 Milliarde Franken an den Start bringen.

AXA steigert Gewinn und will höhere Dividende zahlen

Die AXA SA hat dank Wachstum in allen Geschäftsfeldern 2019 höhere Einnahmen erzielt und mehr verdient. Die Aktionäre sollen mit einer höheren Dividende am Geschäftserfolg partizipieren. Der Nettogewinn stieg auf 3,86 Milliarden von 2,14 Milliarden Euro 2018, wie die französische Versicherung mitteilte. Analysten hatten laut Factset 4,35 Milliarden Euro erwartet. 2018 sei eine hohe Wertberichtigung verbucht worden, erklärte AXA mit Blick auf den Gewinnsprung.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 07:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.