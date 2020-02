Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte sich nach seiner kurzen Schwächephase wieder ganz gut erholt, Gold sprang in Euro auf einen neuen Rekord. Und beim Bitcoin? Marktexperte Andreas Lipkow von comdirect nimmt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe die Entwicklung an den Märkten unter die Lupe. Was er Aktien, Rohstoffen und Kryptowährungen zutraut, mehr dazu im vollständigen Interview.