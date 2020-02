BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Bank Research sieht den Berliner Wohnungsmarkt wegen des Mietendeckels zwar für einige Jahre unter Druck, langfristig aber weiterhin als lukrativ. Risikoaverse und kurzfristig orientierte Investoren hätten Anreize, den Markt in der Hauptstadt nun zu verlassen, heißt es im neuen Deutschland-Monitor zum Berliner Wohnungsmarkt. Für langfristig orientierte Investoren sei Berlin "aufgrund des wirtschaftlichen Superzyklus" aber "weiterhin ein attraktiver Markt".

Mit dem Mietendeckel sei "ein radikaler Versuch" unternommen worden, "marktwirtschaftliche Mechanismen auszuhebeln", heißt es in dem Report. "Die Entwicklungen in Berlin dürften wohl auch großen Einfluss auf die Wohnungspolitik in Deutschland haben." Der Mietendeckel behebe das Kernproblem des knappen Wohnraums nicht, sondern erhöhe vielmehr die Nachfrage und reduziere das Angebot. Der Mietendeckel könne sowohl den Mieter- als auch Vermietermarkt zunehmend segmentieren.

Die negativen Nebenwirkungen des Mietendeckels dürften in den kommenden Jahren "klar hervortreten", so die Experten. Langfristig halten sie es daher für "unwahrscheinlich", dass das Instrument überlebt. Im Wahljahr 2021 könne der rot-rot-grüne Grund wohl eine zweite Amtszeit erhalten, so dass die jetzige Regelung 2025 noch einmal verlängert werde. Danach, so das Szenario von Deutsche Bank Research, dürften die Markteingriffe zumindest teilweise zurückgenommen werden. "Daher erwarten wir keine Verlängerung über das Jahr 2030 hinaus."

Der Mietendeckel war Ende Januar vom Berliner Abgeordnetenhaus beschlossen worden und gilt fünf Jahre lang für Bestandswohnungen, die vor 2014 gebaut wurden. Stichtag für den Mietenstopp ist der 18. Juni 2019. Vom Gesetz ausgenommen sind Neubauten, Sozialwohnungen, Wohnungen sozialer Träger und Wohnungen in Wohnheimen. Der Berliner Mietendeckel tritt an diesem Sonntag (23. Februar) in Kraft. Gegen ihn ist noch eine Klage vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig. Ein Urteil wird im Herbst erwartet.

