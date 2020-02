FRANKFURT (Dow Jones)--Ziemlich resistent zeigt sich die Gemütslage der Investoren dies- und jenseits des Atlantiks. Sowohl an der Wall Street als auch beim DAX sorgt der Coronavirus nur für einen leichten Anstieg in den Bären-Lagern. In den USA sind weiter 40,6 Prozent der Anleger bullish, ein Rückgang von lediglich 0,8 Prozentpunkten zur Vorwoche. Dies zeigt die aktuelle Stimmungsumfrage des US-Anlegerverbands AAII. Auch die Neutralen reduzierten sich nur um 1,5 Prozentpunkte auf 30,7 Prozent. Damit kletterte das Bären-Lager um 2,3 Prozentpunkte auf nunmehr 28,7 Prozent aller US-Anleger. Das entspricht trotzt der Virus-Welle nicht einmal dem historischen Mittelwert von 30,5 Prozent US-Bären.

Ähnlich wacker hält sich der DAX, stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage zum deutschen Aktienmarkt fest. Auf der Liste der Risiken, die Anleger fürchten, befinde sich der Virus nur auf Platz Drei. Allerdings seien die hiesigen Anleger auch nicht groß investiert, obwohl der DAX sich nahe am Allzeithoch bewege. Goldberg vermutet, dass eher der Konjunkturpessimismus wieder an Gewicht gewinnt. Selbst bei ausländischen Investoren sei zu beobachten, dass sie in Teilen von europäischen Aktien abrückten. Sollten sich die wirtschaftlichen Bedenken aber als übertrieben erweisen, müssten noch mehr Anleger steigenden Preisen hinterher laufen.

February 20, 2020 07:18 ET (12:18 GMT)

