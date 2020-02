Wien (www.fondscheck.de) - Die Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz vertrauten der Fondsindustrie im Januar 2020 1.241.016 Mio. CHF (Dezember 2019: 1.241.020 Mio. CHF) an, berichten die Experten von "e-fundresearch.com"."Nach der markanten Aufwärtsbewegung im vergangenen Jahr war im Berichtsmonat eher eine Konsolidierung angesagt. Die meisten relevanten Börsen tendierten im Januar 2020 seitwärts, entsprechend wenig Bewegung gab es beim Volumen des Schweizer Fondsmarktes. Erfreulicherweise hielt der positive Trend bei den Nettomittelzuflüssen an und akzentuierte sich im Vergleich mit den Vormonaten sogar noch etwas. In alle Fondskategorien wurden Neugelder investiert - am meisten in Obligationenfonds", habe Markus Fuchs, Geschäftsführer der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA, erklärt. ...

