Am Montag dieser Woche zog die Stadt New York ihre Berufung im Rechtsstreit T-MOBILE US/SPRINT zurück. Damit gilt die Fusion zu 99,9 % als sicher. Da sich beide Fusionspartner unterschiedlich entwickelt haben, nämlich T-MOBILE US besser als SPRINT, gibt es eine neue Anteilsverteilung zugunsten von TELEKOM. Der Marktwert von T-MOBILE US liegt zurzeit bei über 80 Mrd. $. Zusammen mit SPRINT errechnen sich ca. 105/110 Mrd. $, woran DT. TELEKOM voraussichtlich 48 bis 50 % halten wird. Wert dieses Anteils umgerechnet 45/46 Mrd. € und gut 60 % des aktuellen Marktwertes von DT. TELEKOM (74,5 Mrd. €). So die simple Rechnung nach aktuellen Schätzzahlen. Die Idee, in die USA zu gehen, hatte einst Ron Sommer. Das war höchst umstritten, aber die bislang einzige erfolgreiche Akquisition der deutschen Nr. eins. Was macht das Management aus dieser einmalig guten Lage im Sinne der Entwicklung von DT. TELEKOM als Konzern? Als sicher gilt, dass eine Reduzierung des Anteils auf ca. 25 % an der fusionierten US-Tochter ausreichen würde, um sie zu kontrollieren. Damit wären 20 bis 23 Mrd. € nach Verkauf frei und in bar auf dem Konto, rund ein Drittel des aktuellen Marktwertes.



Doch die DT. TELEKOM ist ein reinrassiger DGB-Konzern. Von 20 Mitgliedern des Aufsichtsrates entfallen 12 auf Betriebsräte, drei auf Mitglieder der Regierung/KfW und fünf auf ehemalige Vorstände von Unternehmen. Sie vertreten alle zusammen Bund und KfW mit 37,1 %. Die Kompetenz dieses Aufsichtsrates stellen wir infrage. Seine bisher tollste Leistung: Vor drei Jahren entschied sich TELEKOM, den Ausbau seines Netzes mit Kupferkabeln fortzusetzen, anstatt auf Glasfaser zu setzen. Die Entscheidung lag bei zwei Mitgliedern im Vorstand, gedeckt von der Mehrheit, als deren Hauptgrund die Erhaltung von rd. 15.000 ehemaligen "Post"-Jobs galt. Daraus ergab sich die bisherige Position als Schlusslicht im Glasfaserausbau.



Themen u.a.:++ Konjunktur: Volle Kassen, aber keine Investitionen ++ Markttechnik: Besondere Ausgangslage im DAX++ DT. TELEKOM: Wo liegt die Perspektive?++ DT. BÖRSE: Beeindruckende Performance ++ VARTA: Hat die Börse übertrieben?++ SCHWEIZER ELECTRONIC mit Ambitionen ++ BAE SYSTEMS profitiert von Gelegenheitskauf ++ Wall Street: Ist ETSY die Alternative zu AMAZON? ++ IWATANI: Wasserstofftechnologie aus Japan?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

