Ballard Power-Aktie: Was ist denn hier los!? Die Aktie vom Wasserstoff-Produzenten Ballard Power verliert heute deutlich an Wert - aktuell geht es um rund 10% in den Keller. Dabei legte der Titel in den vergangenen zehn Jahren per saldo um +501,5% zu, was einer durchschnittlichen Rendite von +19,7% pro Jahr entspricht. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...