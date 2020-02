Der Aufsichtsrat von Lenzing hat zwei neue Vorstandsmitglieder berufen: Stephan Sielaff wird per 1.3.2020 neuer Technikvorstand und folgt damit Heiko Arnold nach, der die Lenzing Gruppe im November 2019 verlassen hat.Gleichzeitig wird Lenzings oberstes Führungsgremium, unter dem Vorsitzenden Stefan Doboczky, um das Ressort "Faserzellstoff und Holzrohstoffe" erweitert und somit von vier auf fünf Personen aufgestockt. Neuer Vorstand für Faserzellstoff und Holzrohstoffe wird per 1.6.2020 Christian Skilich. "In den nächsten Jahren wird unser Fokus auf dem strategischen Ziel liegen, die Eigenversorgung mit Zellstoff im Sinne unserer Unternehmensstrategie sCore TEN stark auszuweiten. Mit der Schaffung dieses neuen Ressorts bilden wir diese Fokussierung auch im Vorstand ...

