BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Haushalt für die kommenden sieben Jahre muss EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zufolge den Prioritäten der Staatengemeinschaft in den kommenden Jahren gerecht werden. Für sie sei letztlich wichtig, einen modernen Haushalt zu verteidigen, sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag vor einem EU-Sondergipfel in Brüssel. Von der Leyen betonte Prioritäten wie die Digitalisierung oder die Förderung der Wissenschaft.



Bei dem Gipfel in Brüssel wollten die Staats- und Regierungschefs über den milliardenschweren Mehrjährigen Finanzrahmen der EU für die Jahren 2021 bis 2027 verhandeln. "Es werden lange und harte Verhandlungen", sagte von der Leyen voraus.



Für sie sei außerdem wichtig, dass es in dem aktuellen Vorschlag von EU-Ratschef Charles Michel unter anderem mit der Einführung einer EU-Plastiksteuer die Möglichkeit für eigene Ressourcen gebe. Zugleich begrüßte sie, dass der Vorschlag einen Akzent auf die beiden Schwerpunkte ihrer Kommission lege: den europäischen "Green Deal" und die Digitalisierung./wim/DP/zb