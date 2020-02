AMI Consulting hat einen Bericht veröffentlicht, der weltweit den Bereich dünnwandiger Behälter untersucht. Dünnwandige Verpackungen machen 12 Prozent der weltweiten Verpackungsproduktion aus, was 18 Millionen Tonnen entspricht. Jede der globalen Regionen weist einen unterschiedlichen Grad an Marktreife auf, der durch sozioökonomische Faktoren beeinflusst wird. Lokale kulturbedingte Anwendungen und Markteigenheiten haben die bevorzugten dünnwandigen Verpackungsformate in verschiedenen Regionen geprägt, z.B. Wasserbecher in Indonesien, Labneh in der Türkei oder Datteln in Saudi-Arabien. Dennoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...