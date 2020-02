Ungeachtet der Turbulenzen im Zuge der globalen Coronavirus-Pandemie liefert die Schweiz als zentrale Umschlagstelle des globalen Goldhandels weiter große Mengen an Gold nach Asien. Ganz vorne dabei sind China und Hongkong.Die erfassten Daten beziehen sich dabei auf Gold in Rohform inklusive Goldpulver, einschließlich platiniertem Gold, welche zu anderen Zwecken als zu monetären Zwecken bestimmt sind.Staatliches Währungsgold ist damit nicht in den Zahlen enthalten.Bildnachweis: © EMH Service GmbHNach den neuesten Angaben der Eidgenössischen Zollverwaltung legten die Goldimporte in die Schweiz im Januar 2020 aus Thailand besonders stark zu. Aus Thailand importierte die Schweiz im Januar 13,13 Tonnen Gold, ein Anstieg um über 400 % gegenüber dem Vorjahr. Größter Lieferant war allerdings die Dominikanische Republik mit 14,03 Tonnen. An dritter Stelle lagen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 10,85 Tonnen.

