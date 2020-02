Die börsengelistete Wolftank-Adisa Holding AG gibt den Start von Wolftank LATAM Latinoamérica in Sao Paulo, Brasilien, bekannt.Die neue Tochtergesellschaft für Lateinamerika soll den Angaben zufolge ab sofort als Hauptdrehscheibe und Basis für die zukünftige Geschäftsentwicklung dienen. Dabei sollen alle bestehenden Wolftank-Technologien und -Lösungen in ganz Südamerika vermarktet werden, um allen großen Betreibern der chemischen und petrochemischen Industrie in der Region ihre Dienstleistungen sowohl für über- als auch für unterirdische Anwendungen anzubieten. Darüber hinaus soll durch neue Aktivitäten in der Papier- und Zellstoffindustrie, der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie anderen alternativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...