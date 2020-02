MADRID/BARCELONA (dpa-AFX) - Das vereinbarte Dialogforum zur Beilegung des Unabhängigkeitskonflikts in Katalonien beginnt doch nicht am kommenden Montag, sondern erst am Mittwoch. Regionalpräsident Quim Torra hatte dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zuvor mitgeteilt, dass er den von diesem vorgeschlagene Termin in Madrid zu Wochenbeginn aus privaten Gründen nicht wahrnehmen könne, berichtete das spanische Fernsehen am Donnerstag. Er nannte aber fünf Alternativtermine, darunter den 26. Februar. Auf diesen Vorschlag ging die Regierung in Madrid nun ein.



"Ich bedauere, dass dieser Dialog auf dem falschen Fuß beginnt", hatte Torra in einem Brief an Sánchez betont. Er warf dem Regierungschef vor, den Montagstermin "einseitig" und "ohne Vereinbarung" öffentlich gemacht zu haben. Gleichzeitig forderte Torra, dass ein internationaler Vermittler den Gesprächen beiwohnen solle.



Sánchez und Torra hatten die Einrichtung des Forums am 6. Februar bei ihrem ersten Treffen seit Ende 2018 vereinbart. "Es ist klar, dass wir (im Konflikt) einen sofortigen Kurswechsel einleiten müssen", sagte Sánchez damals. Der Sozialist regiert seit Januar in einer Koalition mit dem Linksbündnis Unidas Podemos.



Im Januar hatte er der größten katalanischen Separatistenpartei ERC zugesagt, innerhalb kurzer Zeit einen Dialog mit der abtrünnigen Region im Nordosten des Landes anzustoßen. Als Gegenleistung hatte sich die Partei bei der entscheidenden Parlamentsabstimmung über Sánchez' Wahl zum Ministerpräsidenten enthalten und ihm so am 7. Januar ins Amt verholfen./cfn/DP/stk