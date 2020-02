ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen CBF Number

CA9134541049 Universal Copper Ltd. 20.02.2020 CA9134542039 Universal Copper Ltd. 21.02.2020 Tausch 3:1 7827

US0535881090 Aveo Pharmaceuticals Inc. 20.02.2020 US0535883070 Aveo Pharmaceuticals Inc. 21.02.2020 Tausch 10:1 7881

