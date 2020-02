Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Und auf ein Neues: auch am Donnerstag hat sich das Bild im DAX nicht verändert, die 13.800 bleibt zunächst unüberwindbar. Somit bleibt es dabei, dass der DAX rein technisch weiterhin in einer Handelsspanne zwischen 13.580/600 und 13.800 Punkten handelt, durch die jüngste Drift in Richtung ...

