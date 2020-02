Der Ansturm der Anleger auf das Edelmetall Gold hält an. Auf Euro-Basis hat der Goldpreis am Donnerstag-Nachmittag erstmals die Marke von 1.500 Euro erreicht. Auf Dollar-Basis erklomm der Preis für eine Feinunze (31,1 g) immerhin den höchsten Stand seit sieben Jahren. Unter anderem lässt die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise die Investoren weiter verstärkt in das Edelmetall investieren, das am Markt als sicherer Anlagehafen geschätzt wird. Zeitweise wurde eine Feinunze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...