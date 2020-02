FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 21. Februar: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Allianz, Jahreszahlen (8.30 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Rhön-Klinikum, Jahreszahlen 07:00 CHE: BB Biotech, Jahreszahlen 08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen 08:30 DEU: Dr. Hönle, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Sika, Jahreszahlen DEU: Daimler, Geschäftsbericht 2019 FRA: Valeo, Jahreszahlen USA: Deere & Co, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundesfinanzministerium Monatsbericht 02/20 00:30 JPN: Verbraucherpreise 01/20 01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 05:30 JPN: All Industry Activity Index 12/19 09:15 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 09:30 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 10:00 PLD: Einzelhandelsumsatz 01/20 10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 11:00 ITA: Verbraucherpreise 01/20 (endgültig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 02/20 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/19 (vorläufig) 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 01/20 EUR: Moody's Ratingergebnis Frankreich EUR: S&P Ratingergebnis Litauen, Lettland EUR: Fitch Ratingergebnis Bulgarien EUR: DBRS Ratingergebnis Slovenien° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi